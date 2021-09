Guarapari mantém serviço de testagem rápida contra Covid-19 em unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Guarapari tem realizado o serviço de testagem rápida para detecção do vírus da Covid-19. Ao todo são nove unidades de saúde que oferecem o serviço, descentralizando o sistema de agendamento de teste na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O serviço agora está disponível às terças e quintas, de 13 às 16h, nas Unidades de Saúde de Bela Vista, Setiba, Santa Mônica, Jabaraí, Arnaldo Magalhães (Muquiçaba), Kubitschek, Caic, Meaípe e Camurugi.

Os testes de antígeno oferecem menor tempo de apresentação de resultado, sendo aproximadamente 15 minutos. Não é necessário apresentar sintomas de covid para realização do teste nas unidades.



A Semsa ressalta que caso a pessoa tenha sintomas graves, é preciso procurar o Ambulatório de Síndromes Respiratórias, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Além do atendimento médico, no local também é feita a coleta de exame RT- PCR, de 07 às 19h.



“Anteriormente o município realizava os testes rápidos em três dias da semana, mas a procura estava muito baixa, era uma média de cinco testes por semana. Agora devido a esta baixa, os testes são realizados às terças e quintas, permanecendo o mesmo horário de atendimento”, afirmou a Secretária Adjunta de Saúde, Gabriela Mezadri.

