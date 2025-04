GUARAPARI | Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em imóvel

Na noite de quarta-feira (03), por volta das 22h, uma operação da Força Tática da Polícia Militar resultou em uma expressiva apreensão de entorpecentes no bairro Lameirão, em Guarapari.

Após receberem uma denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas na região, os militares se deslocaram até o local indicado, onde avistaram um homem que, ao perceber a presença da equipe policial, fugiu em direção a uma propriedade aparentemente abandonada. Apesar das buscas, o suspeito não foi localizado.

Durante a inspeção no imóvel, os policiais identificaram um forte odor de maconha, o que motivou uma varredura minuciosa no interior da residência. No local, foram encontrados diversos materiais ligados ao tráfico de entorpecentes, entre eles:

137 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 70 kg;

02 porções de haxixe;

02 porções de pasta base de cocaína (cerca de 1,250 kg);

01 porção de skank;

06 balanças de precisão;

06 facas, 01 tesoura, 04 espátulas, 01 secador, 02 raladores;

01 máquina seladora e 01 rolo de massa;

02 vidros com substância líquida utilizada para mistura de entorpecentes (pack);

01 balde e 04 vasilhas com resquícios de haxixe.

Além dos entorpecentes e dos materiais utilizados no preparo e fracionamento das drogas, os policiais encontraram três comprovantes de depósito bancário em nome de B.B.C., de 41 anos, morador de Guarapari.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 5ª Delegacia Regional de Guarapari, onde o caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

A ação reforça o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas na região, atuando com base em denúncias da comunidade e no trabalho de inteligência policial.