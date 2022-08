GUARAPARI | Prefeito se reúne com representantes da Cesan para discutir saneamento básico

O prefeito Edson Magalhães se reuniu com a diretoria e técnicos da Cesan na última quarta-feira, 10, para discutir sobre investimentos necessários para universalizar os serviços de saneamento básico no município. A reunião ocorreu na sala de reuniões do gabinete e estiveram presentes os secretários de Meio Ambiente e Agricultura, Brenos Ramos, de Obra, Emanuel de Oliveira, e de Aprovação de Projetos, Juliana Breda.

Na ocasião foi discutido sobre a atualização das metas previstas de investimento em serviços de tratamento de água e esgoto na cidade, tendo em vista os Planos Municipal e Nacional de Saneamento Básico.

De acordo com secretário de Meio Ambiente e Agricultura, Breno Ramos, está previsto um investimento de aproximadamente R$ 50 milhões para fins da universalização de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do Programa Pró-Rural/Cesan, no município.

Durante a reunião foi tratado também sobre as metas de melhorias do sistema de esgotamento sanitário para algumas localidades específicas, bem como uma reestruturação no trabalho de coleta e tratamento do esgoto doméstico.

Edson Magalhães considera de extrema importância essa relação direta com a Cesan. “O Plano Municipal de Saneamento Básico prevê metas a curto e longo prazos, em favor de comunidades rurais e urbanas, e isso representará mais qualidade de vida para toda população,” destacou.