GUARAPARI | Prefeitura inaugura mais uma Farmácia Básica no município

today2 de maio de 2023 remove_red_eye50

A prefeitura de Guarapari colocou em funcionamento mais uma Farmácia Básica no município. O novo local foi inaugurado nesta terça-feira (02), na Unidade de Saúde Pedro Machado, no bairro Bela Vista.

Com essa novidade estima-se que toda a população que reside na região de Bela Vista, São Gabriel, Fátima, Cidade Jardim e São José seja atendida pela nova unidade.

A princípio irá funcionar em dois dias na semana, às terças e sextas-feiras, das 7h às 15h, e fechando para o almoço das 12h às 13h. Nesta fase será feita uma análise de dispensações, e se o fluxo for grande, a farmácia passará a funcionar em mais dias da semana.

Saiba onde estão localizadas as farmácias básicas do município, dias e horários de funcionamento:

– Farmácia do Centro Municipal: funciona todos os dias da semana, das 7h às 15h, sem fechar para o almoço.

– Unidade de Kubitschek: todos os dias da semana, das 7h às 12h e 13h às 16h.

– UBS Amarelos: uma vez na semana, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30.

– USF Luiz Buback, em Reta Grande: uma vez por semana, das 7h30 às 12h e das 13h às 15h30.

– Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA): todos os dias da semana, das 7h às 12h e 13h às 16h.

– Unidade de Setiba: segunda, terça e quinta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 16h.

– Unidade Pedro Machado em Bela Vista: terça e sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 15h.

– Alto Custo: segunda a quinta, das 7h às 12h e das 13h às 15h. Na sexta-feira, somente serviço interno, não é realizado atendimento ao público.

– Farmácia na UPA- 24hs para pacientes atendidos na unidade.