GUARAPARI | Primeira parcela do IPTU pode ser paga com 20% de desconto até dia 31

today10 de janeiro de 2023 remove_red_eye62

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 de Guarapari já foram entregues pelos Correios e, neste ano, a novidade é que no site do município, você poderá baixar a segunda via e realizar o pagamento por Pix.

Pagando o IPTU em cota única o contribuinte tem desconto de 20% até 31 de janeiro, e 10%, até 28 de fevereiro.

Se ainda não recebeu o carnê do IPTU, basta acessar o site da prefeitura: www.guarapari.es.gov.br, na aba Serviços. Em seguida, Serviços Online. Lá é possível imprimir a segunda via do carnê.