Guarapari promove, dia 29 de março, ação para atualização de cadastros do CadÚnico

today21 de março de 2025 remove_red_eye38

No dia 29 de março, de 8h às 15h será realizada uma ação social para atualização do Cadastro Único para beneficiários que estão há mais de 2 anos sem atualizar os dados. Os interessados deverão se dirigir a Central do Cadastro Único, que fica na Avenida Ewerson de Abreu Sodré, 977, em Muquiçaba, ao lado da Agência do Banestes.

Serão disponibilizadas 100 senhas exclusivas para atualização de dados. Nesta ação não serão feitos novos cadastros e nem transferências de outros municípios.

Para atualização é necessária a documentação original e completa de todas as pessoas que moram na residência.

Confira a lista de documentos:

Crianças de zero meses a 15 anos

– Certidão de Nascimento

– Declaração escolar do mês atual

– CPF

Adolescentes de 16 e 17 anos

– Certidão de Nascimento

– Declaração escolar do mês atual

– CPF

– Carteira de Trabalho

– Carteira de Identidade (RG)

– Título de eleitor (facultativo)

Adultos – 18 anos ou mais

– Carteira de Identidade (RG)

– CPF

– Carteira de Trabalho

– Título de eleitor (facultativo)

– Comprovante de residência do mês atual ou no máximo 90 dias

– Contracheque do mês atual (se estiver trabalhando de carteira assinada ou contrato)

– Declaração do INSS (se for aposentado, pensionista ou receber auxílio doença)

– Parcelas e valores do Seguro Desemprego

Para quem for apresentar a Carteira de Trabalho Digital é necessário apresentar por meio de print, impresso ou abrindo o aplicativo no momento da entrevista, nas seguintes páginas:

– Data de Emissão

– Página de Contratos

– Data e valor da última remuneração

– Parcelas do Seguro desemprego

