Guarda ganha quatro novas viaturas para reforço da segurança em Itapemirim

8 de fevereiro de 2022

Os veículos modelo Renault Duster vão compor a frota de viaturas da corporação itapemirinense.

Segurança é prioridade em Itapemirim. Nesta terça-feira (8), a Guarda Civil Municipal ganhou duas novas viaturas que vão renovar a frota de veículos da corporação. E outras duas viaturas também estão sendo preparadas para serem entregues à Guarda em até 120 dias.

As viaturas modelo Renault Duster 2021-2022 são adaptadas para atividades policiais e possuem sirene, giroflex, rádio comunicador e compartimento para condução de detidos que possibilita maior segurança destes e também dos agentes.



Os veículos serão utilizados em atividades de patrulhamento preventivo e em ações de proteção e socorro no município. “A nossa meta é melhorar cada vez mais a segurança do município, equipando a Guarda Municipal com novas viaturas, de maneira a proporcionar condições favoráveis para o desenvolvimento do trabalho operacional dos agentes”, destacou o prefeito Thiago Lopes.



Para a secretária interina de Defesa Social, Letycia Paiva, a aquisição veio em boa hora. “Nós vamos reforçar o trabalho de patrulhamento preventivo da Guarda Municipal na cidade criando novos pontos-base para melhorar a segurança do cidadão”, disse.



“Com certeza essas novas aquisições vão possibilitar o aumento da qualidade do serviço, presteza e eficiência da corporação”, pontuou o comandante da corporação Fábio Pedrada.



Os veículos estão expostos em frente à sede da Prefeitura de Itapemirim, no Centro (Vila).