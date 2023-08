Guilherme Leal estreia na série “Cangaço Novo” dia 17 de agosto

Ator mirim faz o papel do personagem principal quando criança

Finalmente está chegando a tão esperada estreia da série brasileira “Cangaço Novo” no Prime Video, e com ela, a oportunidade de conhecermos o talento de jovens promessas do cenário artístico. Entre esses talentos, destaca-se Guilherme Leal, o ator mirim que assume o papel de Ubaldinho quando pequeno, o protagonista da trama, que depois é interpretado pelo ator Allan Souza Lima.

“Cangaço Novo” é uma produção brasileira que promete envolver o público em uma narrativa repleta de emoção, drama e ação. A série brasileira “Cangaço Novo” chegará ao Prime Video em 17 de agosto. Ambientada no Nordeste e na cidade fictícia de Cratará, a trama segue Ubaldo, um herdeiro do cangaço. Ele descobre sua herança e irmãs no Ceará, enfrentando desafios ao assumir o papel de líder do cangaço, combatendo criminosos, policiais corruptos e mantendo seus princípios.

A série terá oito episódios, dirigidos por Aly Muritiba e Fábio Mendonça. O ator mirim Guilherme Leal desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da história.

Além de seu talento como ator, Guilherme também conquistou a equipe de produção e o elenco da série com sua simpatia e dedicação nos bastidores. Essa postura profissional rendeu elogios de colegas de elenco e diretores, tornando-o um exemplo para outros jovens atores que sonham em seguir carreira na indústria do entretenimento.

“Foi tudo maravilhoso! A oportunidade de gravar com pessoas tão legais e no Nordeste do Brasil… Agora é esperar que todo mundo goste da série!” – disse o ator.

Portanto, prepare-se para se emocionar e torcer por Guilherme Leal em sua estreia em “Cangaço Novo”. A série é uma oportunidade imperdível para conhecer novos talentos brasileiros e se apaixonar por essa história envolvente.