Guitarrista e professor, Jura Fernandes, lança livro que conta histórias com música

today21 de junho de 2023 remove_red_eye68

“O Som da História”, título da obra, reúne 10 atividades musicais e conta com participações como Amaro Lima e Fred Nery (Macucos)

Aquecimento vocal que virou nome de planeta; abelha dentro do disco voador; som dos animais a partir do canto; criatividade. É isso mesmo!! Todo esse universo fantástico faz parte do livro “O Som da História”, trabalho do músico, guitarrista, professor e compositor capixaba Jura Fernandes, que será lançado no próximo dia 29 de junho.

A obra é voltada para crianças – principalmente entre 1 e 5 anos – e se propõe a ser ferramenta educacional para pais, mães, professores de musicalização infantil e demais educadores. O projeto reúne 10 histórias, 10 textos, 10 atividades musicais, desenhos diversos e 10 músicas que cantam cada história.

O lançamento oficial da obra, no dia 29, ocorre na Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo), às 20 horas. O evento contará com venda de exemplares, assinaturas, sorteio de 10 livros para os participantes e mais. Além disso, Jura preparou quatro workshops sobre musicalização infantil para ensinar sobre o tema e falar sobre o livro durante o mês de junho.

Para o público, a obra vem acompanhada de um CD com todas as canções, as quais recebem participações especiais de cantores e compositores que fizeram história no Espírito Santo, como Fred Nery (Macucos) e Amaro Lima. Participam também do projeto nomes como Jefinho Faraó, Barol Beats, Manfredo, Vinícius Caranguejo, Izar, Nano Vianna, João Fernandes, Bruno Havengar, Grácia Maria, Saulo Santos e Márcio Gobbette.

Interessante é que Jura, produtor musical do projeto, observou a história da música capixaba e seus atores para o processo de musicalização. Na participação de Amaro Lima, claro, a criançada vai aprender e se divertir na batida do Congo. Já com Jefinho Faraó, o funk é o ritmo. Assim como a produção traz o reggae (com um pouco de forró) para a parceria com Fred, e passeia pelo rock quando a dobradinha é com Nano Vianna.

É música, diversão e aprendizado

Os desenhos da obra “O Som da História” também ganharam toque especial. Foram desenvolvidos pelo designer francês Vincent Bar, parceiro antigo de Jura em outros voos musicais – o designer já desenvolveu trabalhos para a banda Casaca, por exemplo, grupo cujo Jura é um dos fundadores.

Jura Fernandes entrou como educador musical no universo infantil durante seus estudos na Fames. Segundo o músico, ele sentiu a necessidade de conectar toda a sua história e o seu universo sonoro à criançada.

“Também percebi que não havia uma produção vasta nesse sentido aqui no Espírito Santo. Um material que auxiliasse músicos e professores, fosse um guia e um aliado no processo de musicalização infantil. Acredito que atingimos esse resultado agora, com muito carinho e criatividade”, comemora Jura.

Serviço: Guitarrista e professor Jura Fernandes lança livro que conta histórias com música

Título da obra: O Som da História

Conteúdo: 10 atividades musicais, 10 canções para crianças, desenhos e aventuras em 24 páginas

Lançamento: 29 de junho, na Fames

Horário: 20 horas

Tema: Musicalização Infantil

Público: professores, pais, mães e educadores diversos

Instagram O Som da História: https://www.instagram.com/livroosomdahistoria/