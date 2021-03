Hospital Dório Silva amplia mais 47 leitos para tratamento da Covid-19

O Governo do Estado anunciou, neste sábado (27), a ampliação de mais 47 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com novo Coronavírus (Covid-19) no Hospital Estadual Dório Silva, na Serra. Serão disponibilizados à população mais 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 15 de semi-intensivo e 12 de enfermaria, passando de 81 para 128 leitos exclusivos na unidade para tratamento da Covid-19. A expansão é mais uma ação do Programa Estadual “Leitos para Todos”.

“Quase todos os dias estamos abrindo leitos, aumentando a capacidade de atendimento, tentando sempre estar um passo à frente do vírus. No entanto, a situação está no limite. Estaríamos de forma presencial abrindo estes leitos, mas a demanda está tão grande que tivemos que usá-los ainda na madrugada. A quarentena é necessária para que possamos reduzir a interação entre as pessoas e frear o contágio da doença. Estamos no pior momento da pandemia até agora e contamos com a colaboração de todos. Sempre digo que os leitos não salvam todas as vidas, mas ter esse atendimento dá dignidade ao paciente”, pontuou o governador Renato Casagrande.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, reforçou a importância dessa nova expansão de leitos. “Com o programa ‘Leitos para Todos’ buscamos ampliar e garantir o acesso da população aos leitos. No cenário em que vivemos, ressaltamos o esforço do Governo do Estado nesta garantia”, afirmou.

O Programa Estadual “Leitos para Todos” foi instituído pelo Governo do Espírito Santo em abril de 2020, por meio da Portaria Nº 071-R, como estratégia de qualificação e reestruturação da rede de atenção à saúde e fortalecimento do papel da regulação do Estado, com o objetivo de garantir o acesso à atenção hospitalar a todos os pacientes que desenvolverem formas graves da Síndrome Respiratória Aguda Grave, entre elas, o novo Coronavírus (Covid-19).

Deste modo, a Secretaria da Saúde (Sesa) estruturou uma ampla reforma nas áreas físicas das unidades hospitalares próprias e também um processo de contratualização de leitos em hospitais filantrópicos, federais e privados.

Diariamente, o Governo do Estado atualiza os dados da ocupação de leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba, disponível no link: https://coronavirus.es.gov.br/painel-ocupacao-de-leitos-hospitalares