Hospital Jayme abre vaga para coordenador de ambulatório

today18 de dezembro de 2020 remove_red_eye58

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, abriu seleção para o cargo de coordenador do setor de Ambulatório.

Aqueles que desejarem concorrer ao cargo devem ter graduação completa, com registro ativo no conselho de classe; experiência prática superior a quatro anos; conhecimento em gestão de pessoas e de processos, além de técnicas de atendimento ao cliente, planejamento estratégico, orçamento e custos. É desejável ainda conhecimento avançado do pacote Office.

As atividades do setor envolvem: coordenar, acompanhar e definir atividades e responsabilidades de cada membro da equipe, implementando manuais técnicos/operacionais e monitorando o cumprimento de normas administrativas e financeiras, conforme legislação vigente. Certificar a atualização do painel de leitos com base nas internações; garantir metas de produção do serviço, em conformidade com o contrato de Gestão; dimensionar as consultas ambulatoriais e exames, de acordo com o Sistema de Regulação, além de contribuir para a tomada de decisões da gerência e com as demais equipes da unidade.

Cadastro

Os profissionais devem acessar o site www.evangelicovv.com.br e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, para cadastrarem os currículos na aba “Trabalhe Conosco”.

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria da Saúde (Sesa).