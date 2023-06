IBGE 2022 | População do Brasil passa de 203 milhões, confira os dados de sua cidade

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – divulgou nesta quarta-feira, dia 28, o Censo Demográfico 2022.

Os dados indicaram que a população que reside no Espírito Santo aumentou 9,1% entre 2010 e 2022, chegando a 3,833 milhões de pessoas.

Em Vitória a população aumentou cerca de 1%, passando de 319.738 habitantes em 2010 para 322.869 em 2022, um acréscimo de 3.131 pessoas.

Já a nível nacional, em 01 de agosto de 2022, o Brasil tinha 203.062.512 habitantes. Desde 2010, quando foi realizado o Censo Demográfico anterior, a população do país cresceu 6,5%, ou 12.306.713 pessoas a mais. Isso resulta em uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde o início da série histórica iniciada em 1872, ano da primeira operação censitária do país.

Os 10 municípios mais populosos do Espírito Santo em 2022

Serra

Vila Velha

Cariacica

Vitória

Cachoeiro de Itapemirim

Linhares

Guarapari

São Mateus

Colatina

Aracruz

Municípios que mais cresceram

Municípios que tiveram queda

VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO



SUDESTE

O Sudeste continua sendo a região mais populosa do país, atingindo, em 2022, 84,8 milhões de habitantes. Esse contingente representava 41,8% da população brasileira.

Taxa de resposta do Censo 2022 é de 95,8%

A taxa de resposta do Censo 2022, ou seja, o percentual de domicílios em que houve entrevista, foi de 95,8%. O Nordeste registrou menor percentual de domicílios em que a entrevista não foi realizada (2,7%), enquanto no Sudeste ocorreu o maior (5,9%). Em grande parte das unidades da Federação (24 das 27), esse percentual ficou abaixo da média do país (4,2%) e entre elas se destacam Paraíba (1,61%), Roraima (1,75%) e Piauí (2,08%). Já os que ficaram acima foram Rio de Janeiro (4,50%), Mato Grosso (4,31%) e São Paulo (8,11%).

Taxa de recusa

Conforme os dados do Censo 2022, em 1.000.667 domicílios os moradores se recusaram a responder ao questionário. “A resistência da população localizada também foi um grande desafio, mas conseguimos encerrar essa operação com apenas 1,4% de recusa. Isso corresponde a 1 milhão de entrevistas que deixaram de ser realizadas, porque as pessoas não quiseram prestar informações para o Censo Demográfico”, revelou o gerente, acrescentando que essa taxa de recusa ficou abaixo da registrada pela Pnad Contínua no terceiro trimestre de 2023, que foi 2,21%.

fonte Folha Vitória e IBGE

foto ilustrativa