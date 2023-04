Identificado paciente misterioso internado em Cariacica desde março

Finalmente foi identificado o paciente que estava internado no Hospital Estadual de Atenção Clínica – HEAC, em Cariacica, desde o dia 15 de março: o argentino Ivan Pérez.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais, após a divulgação de um vídeo com um pedido de ajuda do hospital para encontrar a família do paciente, que não consegue se comunicar devido a um traumatismo craniano ocasionado por um acidente na Praia da Costa, Vila Velha.

Ivan foi atropelado por uma moto e não portava nenhum documento, o que causou a dificuldade de encontrar os familiares. Foi aí que a equipe de assistência social do HEAC gravou um vídeo pedindo ajuda.

Uma irmã de Ivan, que estaria fora de casa há quatro anos, já entrou em contato através de uma vídeo chamada.