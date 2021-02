Indicação de Munir Abud como diretor-presidente do Bandes é aprovada pelo Banco Central

A indicação do diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), Munir Abud de Oliveira, foi aprovada pelo Banco Central do Brasil nessa quarta-feira (24). Na segunda-feira (1º), ele toma posse oficialmente no cargo e dará início às ações como executivo do banco.

Munir Abud assume o Bandes com o objetivo de ampliar e atualizar os produtos e serviços oferecidos para as empresas de todos os portes do Espírito Santo. “O banco passou por uma modernização administrativa, reposicionamento comercial e reversão de resultados. Agora vamos dar uma atenção especial ao sistema de Parcerias Público-Privadas (PPPs) do Espírito Santo, bem como buscar a desburocratização de projetos em andamento, assegurando o desenvolvimento econômico do Estado”, apontou.

Sobre Munir Abud

Advogado, antes de chegar ao Bandes, Munir Abud atuou como diretor-presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito Santo (ARSP). Foi procurador-geral de Anchieta e conselheiro da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo OAB/ES. Mestrando em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV), ele é pós-graduado em Direito Administrativo (2020) pela Pontifícia Universidade Católica (PUC/MG).

Fonte Bandes