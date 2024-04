iNOVA Capixaba abre concurso para hospitais em Vitória e Vila Velha

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, anuncia a abertura do concurso público iNOVA Capixaba 001/2024. O certame visa a atender à necessidade de contratação de pessoal para preencher as vagas disponíveis em unidades hospitalares sob a gestão da Fundação: o Hospital Estadual Central (HEC) e o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF).

Estão sendo ofertadas um total de 594 vagas, além de cadastro de reserva, distribuídas em 33 cargos para profissionais de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior.

As vagas estão divididas da seguinte forma:

– Hospital Antônio Bezerra de Faria: 451 vagas.

– Hospital Estadual Central: 143 vagas.

O salário pode chegar a R$ 8.013,60 e a seleção será feita por meio de provas objetivas e de títulos e experiência.

O edital foi publicado nesta quinta-feira (25) e as inscrições estarão abertas do dia 06 de maio até o dia 02 de junho de 2024. A prova será realizada no dia 30 de junho de 2024.

O concurso será executado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP.

Para mais informações, consulte o edital completo no link https://inovacapixaba.es.gov.br/concurso012024