Inscrições abertas para a Corrida da 50ª Festa da Banana e do Leite

today10 de julho de 2025 remove_red_eye57

Como parte das comemorações da 50ª Festa da Banana e do Leite, a Prefeitura de Alfredo Chaves promoverá a tradicional corrida de rua no dia 19 de julho (sábado), com largada às 8h, no Centro da cidade.

A inscrição para moradores de Alfredo Chaves será presencialmente, entre os dias 9 e 11 de julho, na Secretaria de Esportes e Lazer. Já para moradores de outras cidades devem ser feita pelo link que será disponibilizado na próxima segunda, 14.

O percurso da corrida inicia na Praça Colombo Guardia, no Centro da cidade, até a estrada de São Vicente, com passagem pelo Parque de Exposições, e contará com postos de hidratação a cada 2 km. A prova é destinada a participantes maiores de 16 anos. Para se inscrever, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a Casa Lar Aconchego do Idoso e à Associação Pestalozzi de Alfredo Chaves, promovendo solidariedade e inclusão junto ao esporte.

Todos os participantes que concluírem o percurso receberão medalhas de participação como reconhecimento pelo desempenho.

Entrega de kits

A entrega da camisa e do número de identificação será realizada no dia 18 de julho, das 7h30 às 16h30, na Secretaria de Esportes e Lazer, para os moradores de Alfredo Chaves. Já os atletas de outras cidades poderão retirar seus kits no dia do evento (19/07), a partir das 7h, antes da largada.

Categorias

A corrida será dividida por faixa etária, nos gêneros masculino e feminino:

16 a 19 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

60 a 69 anos

70 anos ou mais

Regulamento

O regulamento completo da corrida pode ser acessado clicando aqui

Festa da Banana e do Leite

A 50ª Festa da Banana e do Leite acontece entre os dias 23 e 27 de julho, com uma programação recheada de atrações culturais, exposições de banana e gado leiteiro, Feira do Agroturismo, a tradicional Virada dos Tachos e shows nacionais com Eduardo Costa e João Gomes.