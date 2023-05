Inscrições abertas para Conselheiros Tutelares em Presidente Kennedy

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) abre, nesta quinta-feira (11), o processo de escolha unificado para membros do Conselho Tutelar de Presidente Kennedy para o quadriênio 2024/2028.

De acordo com o Edital nº 001/2023 (clique aqui ), a escolha dos novos membros será realizada em quatro etapas: inscrição, aplicação de prova de caráter eliminatório, apresentação dos canditados habilitados em sessão pública, e processo de escolha dos candidatos aptos ao pleito eleitoral, por meio de voto direto, secreto e facultativo.

As incrições poderão ser realizadas no Departamento de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal, dos dias 11/05/2023 a 19/05/2023, de 8h às 16h. Para efetivar a inscrição, o candidato precisa preencher a Ficha de Inscrição Padrão e protocolar em envelope lacrado, junto com todos os documentos exigidos no edital.