Inscrições abertas para estágio de pós-graduação no Ministério Público do ES

today19 de maio de 2023 remove_red_eye61

Estão abertas, até o dia 02 de junho, as inscrições para o XXI Processo de Seleção de Estagiárias (os) de Pós-Graduação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES). As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio do link: https://forms.gle/6oGiRU83K24Vu7ZR6

Podem participar da seleção estudantes de Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Jornalismo), Comunicação Social (Publicidade), Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Geografia e Pedagogia. Há vagas para diversos municípios do Estado.

As (os) selecionadas(os) para o estágio receberão bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.600 e auxílio-transporte no valor de R$ 100 para carga horária de 30 horas semanais.

A prova será realizada no dia 15 de junho, das 14h às 16h30. Os locais de prova serão divulgados no dia 13 de junho. A(o) candidata(o) pode acompanhar a seleção do estágio pelo site do MPES.

Veja o Edital

Inscreva-se (é necessário ter conta no Google)