Inscrições abertas para o 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra

2 de maio de 2023

Oportunidade para os empreendedores do ramo das cervejarias. Estão abertas as inscrições para participar do 1º Festival de Cerveja Artesanal da Serra, que será realizado em dois finais de semana, de 26 a 28 de maio e de 02 a 04 de junho de 2023, ao lado do Parque da Cidade.

O evento é uma parceria da prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), com a Aderes (Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado).

As inscrições estarão abertas até o dia 13 de maio. As fichas de inscrição e o edital com as regras detalhadas da feira podem ser acessadas por aqui.

A participação como expositor não é restrita aos produtores de cervejas artesanais, contando com oportunidades para os demais segmentos atendidos pela Aderes, como artesanato, agricultura familiar, economia solidária e micro e pequenas empresas.

A quantidade de vagas disponíveis pode variar de acordo com a planta da feira e com a disposição dos tamanhos dos estandes, que será divulgada posteriormente na lista provisória e em definitivo dos selecionados, por ordem de classificação. A divulgação da lista definitiva, assim como o horário de funcionamento do evento estão previstos para o dia 19 de maio.

foto Freepik