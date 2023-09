Concurso da Rainha da Primavera em Presidente Kennedy: inscrições abertas

A prefeitura de Presidente Kennedy, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, está promovendo o concurso para a escolha da Rainha da Primavera do II Festival da Primavera de Presidente Kennedy, que acontecerá entre os dias 28 a 30 de setembro.

O concurso se realizará em três etapas: inscrições, pré-seleção e desfile/julgamento. As inscrições irão até o dia 18 de setembro de 2023 e as candidatas precisam ter idade entre 17 e 25 anos completos. Para se inscrever, as interessadas deverão protocolar a Ficha de Inscrição, contendo os documentos especificados no regulamento (acesse e confira).

Haverá premiação para as três primeiras colocadas. A Rainha da Primavera receberá o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e presentes, a segunda colocada receberá o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e presentes e a terceira colocada receberá o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e presentes.