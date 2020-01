Inscrições para o Bolsa Atleta e Compete Esportivo se encerram na próxima sexta-feira (10)

today4 de janeiro de 2020 remove_red_eye12

O prazo para realizar as inscrições dos programas esportivos de 2020 está se encerrando. Os atletas que desejam solicitar apoio financeiro, por meio dos editais dos programas Bolsa Atleta e Compete Esportivo, têm até a próxima sexta-feira (10) para pleitear o recurso na Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). O investimento do Governo do Estado com os dois programas em 2020 supera os R$ 2 milhões.

A documentação necessária para inscrição encontra-se no site da Sesport (ou aqui: Bolsa Atleta e Compete Esportivo). Os interessados em receber os benefícios devem preencher toda a documentação e protocolar a solicitação na sede da Secretaria, localizada na Rua Coronel Schwab Filho, em Bento Ferreira, Vitória. O horário de atendimento é de 8 às 18 horas.

O resultado final dos contemplados nos dois programas será divulgado até o dia 31 de janeiro. Os interessados em outros esclarecimentos ou mais informações podem ligar para os telefones (27) 3636-7001 ou 7002, ou encaminhar um e-mail para altorendimento@sesport.es.gov.br.

Bolsa Atleta

O programa visa a beneficiar com recursos financeiros atletas e paratletas capixabas de alto rendimento. O incentivo auxilia os esportistas na compra de equipamento esportivo, inscrição em competições e custeio de passagens aéreas. Serão 130 bolsas ofertadas no ano de 2020, superando a marca do último ano, quando 117 atletas foram beneficiados.

Já o Compete Esportivo tem como objetivo principal custear passagens aéreas nacionais e internacionais para que atletas e paratletas de alto rendimento de modalidades individuais e coletivas possam participar de competições fora do Espírito Santo, sejam elas nacionais ou internacionais.