Inscrições para Programa de Trainee Operacional da Samarco terminam no domingo (20/08)

today14 de agosto de 2023 remove_red_eye54

As vagas são para mulheres e pessoas com deficiência moradores (as) das cidades anfitriãs localizadas em Minas e no Espírito Santo

As inscrições para o Programa de Trainee Operacional da Samarco terminam no próximo domingo (20/08). As 42 vagas são exclusivas para mulheres e pessoas com deficiência que possuam formação técnica em química, automação, metalurgia, instrumentação, mecânica, mineração, geologia, edificações, tecnologia da informação, eletrônica, eletrotécnica e elétrica. As oportunidades são, prioritariamente, para moradoras de Mariana, Ouro Preto e distritos de Santa Rita Durão e Antônio Pereira (MG). E de Guarapari, Anchieta, distrito de Mãe Bá (ES). As inscrições podem ser realizadas neste link do vagas.com.

Não é exigida experiência anterior na função para participar do processo seletivo, mas é indispensável ter o curso técnico completo e interesse em atuar nas áreas operacionais. O processo seletivo será composto por dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevista comportamental e entrevista com o gestor. Os (as) candidatos (as) devem ter disponibilidade para trabalhar em regime de turno.

Após a contratação dos (as) profissionais selecionados (as), haverá capacitação com foco em aprimorar as competências técnicas e pessoais, ao longo dos primeiros meses. O programa foi lançado em julho para atender ao planejamento da empresa de dobrar a produção de 30% para 60%, até 2025.

Diversidade, Equidade e Inclusão

A iniciativa visa contribuir para inclusão de mulheres, cisgênero e transgênero e de pessoas com deficiência. Outras 25 vagas exclusivas para mulheres foram abertas, em junho, no Programa Trainee – Operadoras de Equipamento 2023, com processo seletivo em andamento para Minas Gerais. As ações são desenvolvidas no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I).