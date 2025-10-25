Internet grátis na BR-101 até o final do ano

Em reunião presidida por Gandini, Ecovias Capixaba anuncia conexão sem custo em bases, pedágios e balanças da BR-101

O anúncio da implantação de internet gratuita nas bases de atendimento ao usuário, praças de pedágio e balanças da BR-101 até o final de 2025 foi um dos principais pontos apresentados pela Ecovias Capixaba durante a reunião da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101, BR-262 e Rodovias da Assembleia Legislativa (Ales), presidida pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD).

Gandini destacou a importância da transparência e da fiscalização contínua sobre as ações da concessionária.

“Essa é uma conquista para quem trafega diariamente pela rodovia. Além de representar mais conforto e segurança, o acesso gratuito à internet demonstra que o contrato pode — e deve — evoluir para atender às necessidades reais dos usuários. A nossa função é acompanhar cada etapa e garantir que as promessas saiam do papel”, afirmou Gandini.

O superintendente da Ecovias Capixaba, Roberto Amorim, explicou que o novo serviço de internet sem custo será implantado nas 12 bases de atendimento aos usuários (SAUs), nas sete praças de pedágio e nas quatro balanças de pesagem. As bases estão distribuídas a cada 40 quilômetros ao longo da rodovia e funcionam 24 horas por dia, oferecendo áreas de descanso, banheiros acessíveis, fraldário, bebedouro e atendimento mecânico e médico de emergência.

“Esses espaços foram pensados para o motorista que precisa fazer uma pausa segura, que passam longas horas na estrada. Agora, além de descansar e utilizar as estruturas básicas, o usuário vai poder acessar gratuitamente a internet, consultar informações da rodovia e até resolver questões bancárias, já que as praças também aceitam o pagamento do pedágio via Pix”, destacou Amorim.

De acordo com o superintendente, o contrato de concessão não prevê, neste primeiro momento, a implantação de sinal 4G em toda a rodovia, mas há estudos em andamento para firmar parcerias com operadoras de telefonia.

“Operacionalmente, isso também nos traria ganhos, já que poderíamos migrar a comunicação das viaturas do sistema de rádio para o 4G. É um avanço que está sendo avaliado”, completou.

O novo contrato da Ecovias Capixaba, assinado em agosto deste ano com a União, tem prazo de 24 anos e prevê aporte total de R$ 10 bilhões em investimentos. As obras incluem duplicações de trechos estratégicos, construção de contornos urbanos, novas passarelas de pedestres, ampliação de faixas e intervenções de segurança viária.

Gandini reforçou que o acompanhamento da execução dessas metas é prioridade da comissão.

“O Espírito Santo não pode reviver o atraso e a frustração do contrato anterior. Vamos monitorar prazos, fiscalizar investimentos e cobrar transparência para que o capixaba veja resultados concretos nas rodovias federais que cortam o nosso Estado”, ressaltou.

O encontro também contou com a presença do supervisor do Escritório de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária de Vitória da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Alexandre e Silva Presto; do superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), Wemerson Mario Pestana; e do vereador de Linhares Evelson Lima (Podemos).

