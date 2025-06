Inverno em Alfredo Chaves: clima ameno, sabor e paisagens encantadoras

today22 de junho de 2025 remove_red_eye28

Com a chegada do inverno, Alfredo Chaves se transforma em um verdadeiro refúgio para quem busca clima ameno, paisagens de tirar o fôlego e o acolhimento característico do interior capixaba. A diversidade de relevo do município é um dos fatores que mais impactam essa mudança: enquanto a sede está a apenas 16 metros do nível do mar, algumas regiões do interior alcançam altitudes de até 1.400 metros. É justamente nessas áreas mais altas que os termômetros chegam a registrar temperaturas de 2 °C – e muitas vezes até menos – durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã.

O friozinho das montanhas atrai turistas de todo o Espírito Santo e até de outros estados, principalmente para as localidades como Matilde, Carolina, São Roque de Maravilha, Ibitirui, Aparecida, São João de Crubixá e São Bento de Urânia, onde o clima é ainda mais gelado e o charme das paisagens convida a uma estadia prolongada.

As pousadas locais se preparam especialmente para essa temporada, oferecendo ambientes aconchegantes com lareiras, aquecedores e uma gastronomia típica que aquece o corpo e o coração. Caldos fumegantes, polenta mole, massas caseiras e bons vinhos fazem parte do cardápio, sempre acompanhados da receptividade dos alfredenses – um dos maiores diferenciais da experiência turística no município.

Além do clima, as belezas naturais e o patrimônio histórico são atrativos à parte. Cachoeiras, trilhas ecológicas, igrejas centenárias, a histórica Estação Ferroviária de Matilde e a famosa Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta compõem o roteiro de quem deseja aproveitar ao máximo a temporada.

A floração das cerejeiras durante os meses de junho e julho, em um bosque na comunidade de Redentor, se transforma em um programa obrigatório para quem ama natureza e realizar lindas fotos.

Os nasceres e pores do sol nessa época também são um espetáculo à parte, com cores vibrantes que pintam o céu das montanhas, criando cenários perfeitos para fotos e momentos de contemplação.

E para quem gosta de levar para casa alguma lembrança do local, diversos empreendimentos produzem queijos, biscoitos, bolos, pães, café, compotas, licores e outros produtos feitos com ingredientes cultivados em seus próprios sítios.

Seja para curtir o frio, saborear a culinária local, descansar ou explorar a natureza, o inverno em Alfredo Chaves é o convite perfeito para viver o melhor das montanhas capixabas.