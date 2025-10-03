Samarco anuncia R$ 30 milhões em melhorias para Anchieta, Guarapari e Lagoa de Mãe-Bá

Por meio de parceria com as prefeituras das duas cidades, recursos serão destinados para saúde, mobilidade urbana e turismo pelos próximos três anos

A Samarco oficializou, nesta quinta-feira (2/10), junto às Prefeituras Municipais de Anchieta e de Guarapari, um pacote de investimentos de aproximadamente R$ 30 milhões, destinados a melhorias na infraestrutura urbana e nos serviços das duas cidades capixabas.

Cada uma das administrações receberá, em três anos (até 2027), cerca de R$ 10 milhões para investir em saúde, educação, cultura, infraestrutura e mobilidade urbana, e gestão de resíduos sólidos. Além disso, outros R$ 10 milhões serão destinados para promover melhorias na Lagoa de Mãe-Bá e comunidades próximas.

O anúncio foi feito nas prefeituras de Anchieta e de Guarapari, onde foram assinados os Protocolos de Entendimentos, nos quais a Samarco se compromete a fornecer os recursos necessários aos investimentos que serão executados pelas prefeituras.

Para a diretora de Sustentabilidade da Samarco, Rosane Gomes dos Santos, criar as condições para o desenvolvimento econômico e social das comunidades vizinhas às operações é uma das diretrizes da empresa.

“Esses recursos irão contribuir significativamente para o crescimento sustentável de Anchieta e Guarapari, especialmente por proporcionar melhoria na qualidade de vida da população, por meio do aprimoramento da infraestrutura e dos serviços oferecidos ao cidadão e à cidadã”, afirmou.

A iniciativa de mapear as necessidades locais partiu da própria empresa, que, ao longo do tempo, tem procurado destinar os investimentos sociais em ações que possam gerar uma transformação mais qualitativa, de forma a compartilhar valor com os territórios. O mapeamento foi feito em conjunto com as duas prefeituras, ao mesmo tempo em que antigas demandas dos moradores das duas cidades também eram consideradas. Nessa perspectiva, as parcerias da Samarco com as Prefeituras de Anchieta e de Guarapari têm como objetivo investir em projetos que sejam estruturantes para os dois municípios e estratégicos para alavancar o desenvolvimento do território.

O diretor de Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da região. “Ao direcionarmos recursos para áreas que precisam de incremento, como saúde, educação, cultura, segurança, mobilidade urbana, turismo e gestão de resíduos, o desenvolvimento dos dois municípios e a melhoria da qualidade de vida das comunidades serão uma consequência natural. Esse será um importante legado para as comunidades”, afirmou.

Em Anchieta, o pacote de cerca de R$ 10 milhões será destinado a investimentos em assistência social, saúde, cultura, infraestrutura urbana e saneamento.

Em Guarapari, os recursos, também da ordem de R$ 10 milhões, serão destinados a áreas como mobilidade urbana, saúde e gestão de resíduos sólidos e líquidos, contribuindo para o turismo, por ser uma das principais alavancas para o desenvolvimento sustentável do município.

O prefeito de Anchieta, Léo Português, ressalta que os recursos vão trazer impacto positivo para o município. “Estou muito feliz por ter assinado esse termo com a Samarco, para que Anchieta possa receber esses investimentos nas áreas sociais e de meio ambiente, que irão impactar positivamente a vida da população”, declarou.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, agradeceu a parceria e ressaltou a relevância dos investimentos para a cidade. “Temos, então, um protocolo de entendimentos, apresentando onde serão feitos os investimentos. Gostaria de agradecer à Samarco porque cada setor que receberá esse investimento robusto, como a saúde, a mobilidade urbana, a gestão de resíduos sólidos, a regularização fundiária, é de grande relevância para a cidade. É uma pena que a Samarco não faça parte de Guarapari, mas sua contribuição para o município é muito relevante”, afirmou.

Lagoa de Mãe-Bá

Além dos dois pacotes de cerca de R$ 10 milhões cada, destinados a Guarapari e Anchieta, a Samarco firmou compromisso para um terceiro programa de investimentos, também com um valor de aproximadamente R$ 10 milhões, voltado exclusivamente para a Lagoa de Mãe-Bá, um recurso natural que abrange os dois municípios.

O objetivo é proporcionar uma melhor utilização da lagoa, por meio de investimentos que promovam o aprimoramento de sua qualidade hídrica. O montante será investido, por exemplo, na regularização fundiária das cerca de 1.500 unidades habitacionais de duas comunidades locais: Porto Grande e Condados.

Esse investimento será essencial para a melhoria da qualidade da água da lagoa uma vez que, para que essas residências estejam interligadas à rede de saneamento municipal, é fundamental promover a regularização fundiária. Um investimento inicial de R$ 2,8 milhões já será feito neste ano de 2025, incluindo a regularização fundiária, principalmente na área pertencente a Guarapari.

Para a parte pertencente a Anchieta, serão três investimentos, ao longo de três anos, com previsão de finalização até 2027. Os recursos serão destinados à ampliação da cobertura de saneamento da comunidade de Mãe-Bá; implementação de um parque linear na comunidade de Mãe-Bá, com potencial investimento em calçada, ciclovia e píer; e aprimoramento da gestão hídrica da lagoa, para melhorar a qualidade da água e permitir a utilização para o turismo, a pesca e outras atividades.

Com essas ações, originadas no âmbito da Comissão Especial da Lagoa de Mãe-Bá, presidida pela Câmara Municipal de Anchieta, a Samarco está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Anchieta e Guarapari, além das comunidades próximas à Lagoa de Mãe-Bá.