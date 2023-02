ITAPEMIRIM | Após 10 dias desaparecido, cachorro é resgatado por equipe Salvamar

Vejam que história: um cachorrinho preso entre as pedras do píer dos Pescadores, em Itaipava, litoral de Itapemirim, foi resgatado pela equipe Salvamar, após 10 dias desaparecido.

Natan, dono do animal, contou que Jerry Lee é um labrador de 15 anos que já não escuta e nem enxerga direito, que fugiu de casa após um familiar abrir o portão, e após diversos dias de busca eles já estavam sem esperança de encontrar o animal. O que não imaginava era que, no sábado (25), o animal fosse visto preso entre as pedras e resgatado pelos salva-vidas.

Os profissionais Alaeverton, Diogo e Claudiele foram acionados logo cedo por um casal que visitava o píer. Em um primeiro momento não viram e nem ouviram o animal. Mais tarde outras pessoas informaram ter ouvido os latidos, e a equipe retornou, e ao fazer buscas por entre as pedras, localizaram o cãozinho.

“O resgate foi trabalhoso, porém gratificante. O animal estava com o olho machucado, e muito cansado, mas conseguimos salvar a sua vida”, disse emocionado Alaeverton.

A notícia se espalhou pelo distrito, e logo o dono do Jerry Lee ficou sabendo e foi buscar o animal de estimação. “Uma alegria enorme. Ele é um cãozinho muito querido, mas devido à idade avançada, e por estar debilitado, ele acabou não conseguindo retornar para casa,” disse Natan, parabenizando e agradecendo os salva-vidas pela nobre atitude.

“Esse dia vai ficar marcado para toda família, agora é cuidar do nosso garotão e não deixar mais ele fugir”, concluiu.