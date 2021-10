Itapemirim | Cerco inteligente inibe crimes e recupera 55 veículos em dois meses

O cerco está se fechando para o roubo de carros em Itapemirim. Das 274 ocorrências registradas pela Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal, nos meses de julho e agosto, 57% foram geradas a partir do Cerco Inteligente de Segurança implantado no início de julho. A iniciativa resultou na recuperação de 55 veículos, sendo 18 carros, 31 motos e identificação de outros 6 veículos adulterados.

Além dos 158 registros do cerco eletrônico, outras 116 ocorrências foram atendidas a partir de solicitações por meio da Central Operacional da Guarda Municipal, como para o patrulhamento preventivo (22), apoios as polícias militar, civil e instituições diversas (19) e também para o recolhimento de animais (8), dentre outras demandas.

No ranking dos atendimentos, o sistema de videomonitoramento composto por 137 câmeras, sendo 40 dotadas com tecnologia OCR (Optical Character Recognition), pelas quais são visualizadas as placas de veículos com alguma restrição de furto e roubo, ainda gerou ocorrências diversas, como abordagens (15), uso de entorpecente (37) e suspeita de furto (23).



“A operacionalização do cerco inteligente e a integração das forças de segurança têm reflexos imediatos na prevenção e diminuição das ações criminosas no município”, diagnostica o secretário de Defesa Social, cel. Oberacy Emmerich.



O videomonitoramento ganhou um software, que interligado ao sistema de câmeras do cerco de segurança, permite a identificação imediata dos veículos com alguma restrição de furto ou roubo. A partir da visualização do veículo, o sistema dispara um alarme aos operadores da Central, que simultaneamente acionam as forças de segurança do município.



“A partir do acionamento, as equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, fazem a averiguação e abordagem necessárias para o êxito da ação policial”, pontua o diretor da Guarda Civil Municipal, Fábio Pedrada de Oliveira.