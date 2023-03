ITAPEMIRIM | Operação Ouro Branco visa inibir irregularidades na extração e transporte de areia

As fiscalizações serão rotineiras, como forma de garantir o controle ambiental

Nesta quarta-feira (1) a secretaria de Meio Ambiente de Itapemirim realizou uma ação de fiscalização na localidade de Coroa da Onça. Batizada como “Ouro Branco”, a operação, que contou com o apoio da Guarda Civil Municipal, teve como objetivo fiscalizar e inibir o transporte de areia de forma irregular, bem como sua extração sem a devida licença ambiental.

Durante toda a manhã as equipes que atuaram na “blitz” abordaram todos caminhões que transportam areias oriundas dos areais de Itapemirim. Na ocasião foi verificada as condições dos veículos em relação a lona, destino do mineral e notas fiscais.

De acordo com a Secretária de Meio Ambiente, Kamila Ladeira, a operação ganhou esse nome devido ao mineral denominado de areia branca ser de alto valor, e estar cada vez mais escasso na região.

“As fiscalizações serão rotineiras, como forma de garantir o controle ambiental junto aos empreendimentos do ramo, visando também inibir a sonegação fiscal e transporte de forma irregular no perímetro municipal”, conclui a Secretária.