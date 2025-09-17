Jogos da Cidade 2025 celebram 134 anos de Guarapari

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye29

A Prefeitura de Guarapari realiza neste fim de semana a primeira edição dos Jogos da Cidade, evento que integra a programação em comemoração ao aniversário de 134 anos de elevação do município à categoria de cidade.

A iniciativa busca valorizar o esporte local, estimular a prática esportiva em diferentes modalidades, revelar talentos e promover a integração entre atletas da rede pública, privada e a comunidade em geral. Além disso, o evento reforça o potencial de Guarapari no turismo esportivo, fortalecendo o município como referência em esporte e lazer.

“Os Jogos da Cidade representam mais do que competições esportivas: eles simbolizam integração, valorização dos nossos atletas e fortalecimento da identidade de Guarapari como uma cidade que respira esporte e lazer. Nosso objetivo é consolidar este evento no calendário oficial, ampliando modalidades a cada edição e criando oportunidades para que novos talentos sejam revelados. Estamos muito felizes em iniciar essa jornada justamente na comemoração dos 134 anos da nossa cidade”, enfatizou o secretário, Lennon Monjardim.

E completa. “Estamos muito animados com a realização da primeira edição dos Jogos da Cidade. Será um momento especial de integração, valorização dos nossos atletas e fortalecimento de Guarapari como referência no esporte. As inscrições são gratuitas, mas com vagas limitadas por categoria, então reforço o convite para que todos os interessados garantam sua participação o quanto antes. Vamos juntos celebrar os 134 anos da nossa cidade com muito esporte e confraternização”.

Este é o primeiro passo para consolidar os Jogos da Cidade como um grande encontro esportivo anual. Com a colaboração de atletas, apoiadores, associações e patrocinadores, Guarapari se prepara para fortalecer ainda mais o esporte e transformar a cidade em referência de integração, lazer e qualidade de vida.

Jogos da Cidade 2025

Local: Praia do Morro – Guarapari

Inscrições: gratuitas e limitadas, realizadas pela plataforma oficial

https://www.even3.com.br/jogos-da-cidade-guaraparies-628314/

Dia 19 – Sexta-feira

Desfile Cívico na orla (próximo ao quiosque 20)

Atividades livres nas quadras

Treino no mar para atletas de Surfe e Bodyboarding

Montagem de estruturas

Dia 20 – Sábado | 7h às 18h

Natação em Águas Abertas (várias distâncias e categorias)

Futevôlei (torneio na quadra da orla – 1º quiosque)

Bodyboarding (categorias Iniciante e Open – Masculino)

Dia 21 – Domingo | 8h às 18h

Corrida de Rua (largadas na Praia do Morro e no Morro da Pescaria)

Vôlei de Praia

Surfe