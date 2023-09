Jovens enfrentam entidade demoníaca no novo trailer de “Não Abra!”

Dos mesmos produtores de “Corra!”, o longa foi premiado no Festival SXSW e chega aos cinemas nacionais em 2 de novembro

Dirigido por Bishal Dutta, o terror Não Abra! foi premiado no festival norte-americano South by Southwest (SXSW) e chega aos cinemas brasileiros em 2 de novembro. O longa protagonizado por Megan Suri, estrela da série “Eu Nunca…” da Netflix, tem sua produção assinada pela mesma dupla do sucesso “Corra!”, Raymond Mansfield e Sean McKittrick.

Não Abra! é uma das principais apostas para os amantes de terror e, segundo o jornal The New York Times, “é uma estreia promissora de Dutta, que traz uma premissa nova que se adapta naturalmente ao gênero”. Com distribuição assinada pela Imagem Filmes, o longa teve seu novo trailer divulgado.

Em Não Abra!, Samidha (Megan Suri), uma adolescente que lida com os conflitos entre sua origem indiana e a vida nos EUA, acidentalmente liberta uma antiga entidade demoníaca de um jarro que jamais deveria ter sido aberto. À medida que o mal se alimenta dos seus piores medos, Sam precisará desvendar segredos ancestrais para tentar salvar sua vida e a de todos ao seu redor.

“Por um lado, é uma carta de amor à comunidade e à cultura que me criou, enquanto, no outro, é uma experiência visceral que é projetada para incutir o mesmo terror cru em seus espectadores que meus filmes de terror favoritos incutiram em mim”, explica o diretor Bishal Dutta.

O site Bloody Disgusting declara que o cineasta “usa uma estrutura familiar de horror adolescente como uma introdução acessível a uma mitologia pouco explorada, marcada por uma divisão cultural. O novo demônio e as complexidades dos personagens marcam este diretor como alguém a se prestar atenção.”

Sinopse

Elenco

Megan Suri;

Neeru Bajwa;

Mohana Krishnan;

Betty Gabriel;

Vik Sahay.

Ficha Técnica

Direção: Bishal Dutta;

Roteiro: Bishal Dutta, Ashish Mehta;

Produção: Raymond Mansfield e Sean McKittrick;

Direção de Fotografia: Matthew Lynn;

Desenho de Produção: Tyler Bishop Harron;

Trilha Sonora: Wesley Hughes;

Montagem: Jack Price;

Gênero: terror;

País: EUA;

Ano: 2023;

Duração: 99 min.;

Distribuidora: Imagem Filmes.