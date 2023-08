Kaik & Alessandro lançam “Antes Bar” com participação de Guilherme & Benuto

today7 de agosto de 2023 remove_red_eye33

A faixa chega ao público nesta sexta-feira, 11 de agosto

Kaik & Alessandro acabam de anunciar o lançamento do primeiro feat do DVD “Ao Vivo em Goiânia”. Guilherme & Benuto são os nomes que chegam marcando a temporada de participações e essa nova fase do projeto, e juntos, as duas duplas lançarão a faixa “Antes Bar” no próximo dia 11 de agosto em todas as plataformas digitais.

Faça agora a pré save: https://onerpm.link/AntesBar

Trazendo uma nova roupagem para os trabalhos da dupla natural de Piraju (SP), a inédita é uma composição de Flavinho Tinto, Nando Marx, Douglas Mello, Cristhyan Ribeiro e Thales Lessa e fala sobre o desamor de uma pessoa que não tem reciprocidade quando o assunto é sentimento, e por isso, prefere resolver tudo no bar a ter que sofrer, como cantam no refrão. “Antes bar que mal acompanhado, antes bêbado que mal-amado, antes bar que mal acompanhado, mais vale uma lata na boca do que um beijo mal-dado”.

Emocionados, Kaik e Alessandro comentam. “Espero que vocês curtam bastante “Antes Bar”. Ter Guilherme & Benuto conosco nesse projeto, que é especial e marcante para a nossa carreira, é uma honra, pois, sempre admiramos muito o trabalho deles e juntos, escolhemos uma música que une e expressa os nossos estilos. Não deixem de conferir e compartilhem com amigos, família”.

O clipe de “Antes Bar” também chegará aos internautas na mesma data, a partir das 12h pelo canal oficial da dupla, no YouTube. Com um palco de tirar o fôlego, Kaik & Alessandro comentam sobre esse dia histórico. “O DVD está lindo, com um repertório incrível, muitos convidados especiais, tem música para todos os gostos e as canções prometem encantar os amantes do bom sertanejo”, ressalta a dupla.

A inédita chega para se juntar a “Promessa de Bar”, “Celular Desliga”, “Primeira Lata”, “Choro Involuntário” e “Sou Mais”, faixas que fazem parte do repertório de 17 músicas do DVD “Ao Vivo em Goiânia”, e já estão disponíveis pelas plataformas digitais, assim como os clipes que podem ser conferidos pelo canal oficial da dupla, no YouTube.

Letra – Antes Bar

Aprecie com moderação

Estava escrito na cerveja querendo me dar lição

Pare de fumar

Estava escrito no cigarro, mas hoje não dá

Eles não te conhecem para estar me aconselhando

Estando lá ou aqui, eu estou me prejudicando

Antes bar que mal acompanhado

Antes bêbado que mal amado

Antes bar que mal acompanhado

Mais vale uma lata na boca do que um beijo mal dado

Antes bar que mal acompanhado

Antes bêbado que mal amado

Antes bar que mal acompanhado

Mais vale uma lata na boca do que um beijo mal dado

E o coração vai pagando dobrado!

Mais vale uma lata na boca do que um beijo mal dado

DVD Kaik & Alessandro – Ao Vivo em Goiânia

Gravado em fevereiro no espaço Terra Studios, em Goiânia (GO), os amigos de Piraju (SP) presentearam o público com um repertório inédito. De faixas românticas à dançantes, Kaik & Alessandro trouxeram para o DVD “Ao Vivo em Goiânia” 17 faixas e convidados especiais como Gian e Giovani, Guilherme & Benuto, Ícaro e Gilmar e Pedro Paulo & Alex (PPA).

Acompanhe Kaik & Alessandro pelas redes sociais:

Instagram: @kaikealessandro

Facebook: @kaikealessandro

TikTok: @kaikealessandro

YouTube: kaikealessandrooficial

foto Rubens Cerqueira