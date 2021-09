Lei propõe uso de castramóvel para realizar serviços itinerantes gratuitos em Guarapari

Em breve Guarapari poderá adquirir uma unidade itinerante para realizar a castração gratuita de cães e gatos, e também para desenvolver ações de educação, extensão e pesquisa, junto à população, visando conscientizar a sociedade sobre a guarda responsável de bichos de estimação e, principalmente, sobre a importância de realizar o procedimento cirúrgico que evita a procriação dos animais.

É que na sessão desta terça-feira (31/08), a Câmara Municipal acolheu o Projeto de Lei nº 124/2021, de iniciativa do vereador Fábio Veterinário (PSB), que autoriza o Poder Executivo a adquirir um veículo adaptado para funcionar como “castramóvel”, possibilitando assim a prestação de serviços itinerantes, nesta área, no âmbito do município. Com o aval do plenário, esta matéria – que é apenas autorizativa e não impõe obrigações e nem despesas ao Poder Executivo – seguirá tramitando nas comissões permanentes da Câmara, devendo entrar em pauta, em primeira discussão, nas próximas sessões legislativas.

“Para a implementação e o uso regular do castramóvel, o município de Guarapari deverá seguir a regras estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo. O Poder Executivo já está autorizado, por meio da presente Lei, a abrir crédito adicional especial para criar este serviço, caso seja necessário. Nosso intuito em oferecer atendimento itinerante para castração gratuita de cães e gatos é monitorar o controle populacional e prevenir zoonoses e acidentes de trânsito”, explicou Fábio Veterinário.

O vereador disse, também, que uma unidade castramóvel poderá ajudar a cidade a conter o crescente número de cães e gatos circulando pelas ruas, a reduzir o número de acidentes automobilísticos e a evitar doenças infectocontagiosas transmitidas por cães e gatos. “As ações de educação deste projeto visam diminuir o abandono, estimular a adoção e promover o respeito e a saúde dos animais. As ações de extensão visam à complementação da formação de alunos, possibilitando a eles um novo olhar sobre a Medicina Veterinária. Já as ações de pesquisa trarão dados importantes que servirão para subsidiar as políticas públicas municipais de proteção, de manejo populacional e de bem estar animal”, informou o vereador, que busca assegurar a realização de todos os exames laboratoriais pré-operatórios e as avaliações de saúde dos animais, pela equipe do castramóvel.

Confira esta proposição na íntegra acessando o link:

http://www3.cmg.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=12911&arquivo=Arquivo/Documents/PL/12911-202107192046514489-assinado.pdf#P12911