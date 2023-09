Mãe do ator Kayky Brito compartilha fotos após alta do filho

A mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito, celebrou nesta sexta-feira, 29, a alta do ator publicando fotos do filho e da família nas redes sociais.

O artista ficou internado no Hospital Copa D’Or, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, durante quase um mês. Ele foi hospitalizado após sofrer um atropelamento na Barra da Tijuca, no último dia 02, sendo vítima de politraumatismos.

Confira a mensagem da mãe de Kayky

Relembre o caso

Kayky Brito foi atropelado em 2 de setembro na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, onde foi diagnosticado com politraumatismo corporal e traumatismo craniano. Em estado grave, o artista foi transferido para o hospital particular Copa D’Or, onde realizou uma cirurgia para tratar fraturas pelo corpo. Depois de 20 dias na UTI, ele seguiu internado no local em recuperação.

Brito estava em um quiosque na beira-mar e quase foi atingido por outro veículo antes do atropelamento, quando atravessava a avenida na direção do próprio carro, estacionado no lado oposto. O ator foi atropelado por um motorista de aplicativo ao retornar para o estabelecimento. Diones Silva, que dirigia o veículo, ganhou o apoio popular após desabafar sobre o prejuízo com o acidente e a dificuldade de retornar ao trabalho. Em uma “vaquinha” online, ele arrecadou R$ 180 mil em poucas horas.