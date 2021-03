Mais 12 leitos para tratamento da Covid-19 são abertos em Vitória

today24 de março de 2021 remove_red_eye34

Mais novos leitos foram anunciados pelo governador do Estado, Renato Casagrande, nesta quarta-feira (24). Os leitos foram destinados exclusivamente para o atendimento de pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) e disponibilizados no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Serão cinco novos leitos de enfermaria e sete novos leitos de UTI na unidade, que disponibilizará ao todo 27 leitos para tratamento da doença. A expansão é mais uma ação do Programa Estadual “Leitos para Todos”, por meio da contratualização com o hospital no valor de R$ 428.467,50 por mês.

Durante o anúncio realizado em transmissão ao vivo pelas redes sociais, Casagrande destacou o empenho do Governo do Estado na abertura de mais leitos de UTI, em resposta ao avanço da pandemia em todo País. “Na parceria com a Santa Casa, chegamos agora a 12 leitos de UTI e 15 leitos de enfermaria exclusivamente para Covid. Estamos fazendo um esforço gigantesco para abrir leitos. Temos 819 leitos de UTI Covid-19 e mais 784 leitos de enfermaria em todo o Estado. Estamos dia a dia buscando abrir novos leitos e pedimos que todos compreendam que estamos no limite da expansão de leitos”, pontuou.

O governador lembrou que os hospitais privados estão operando no limite, ao passo em que o sistema público também está chegando ao nível máximo de ocupação. “Esse momento exige o apoio e o envolvimento de todos para que possamos salvar vidas. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Com a adesão da população à quarentena, vamos conseguir continuar dando atendimento a todos”, destacou Casagrande.

O subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, reforçou a importância dessa nova expansão de leitos na unidade. “Com a celebração deste novo contrato, passamos a dispor no total 12 leitos de UTI para nos auxiliar no tratamento dos casos graves da Covid-19”, disse.