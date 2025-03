Mais 12 médicos vão atender no formato online em Guarapari

today14 de março de 2025 remove_red_eye40

Na tarde desta sexta-feira (14) foi lançado em Guarapari o serviço de teleconsulta, que visa facilitar o acesso da população a consultas especializadas sem a necessidade de deslocamento até outras cidades da Grande Vitória. O primeiro atendimento foi realizado com o paciente Luiz Ramiro, que teve uma consulta com o urologista Dr. Leonardo Ramos no Centro Municipal de Saúde, localizado no bairro Itapebussu.

O secretário estadual de Saúde, Tyago Hoffmann, explicou que o serviço já oferece 12 especialidades e que, na próxima semana, o número será ampliado para 15. Ele destacou a importância do serviço para atender os moradores do município de forma mais eficiente e prática. “Essa será uma forma de atender os moradores de Guarapari sem que precisem se deslocar para outras cidades da Grande Vitória”, afirmou Hoffmann.

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressaltou que a teleconsulta é um importante instrumento para proporcionar mais dignidade e eficiência ao atendimento médico. “Hoje é o começo desse serviço em Guarapari, e nossa intenção é expandir para atender cada vez mais moradores da cidade”, destacou Borges, mencionando ainda que uma das especialidades disponíveis será a neuropediatria.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, ressaltou a relevância da teleconsulta para facilitar o atendimento à população. “Com o lançamento do serviço de teleconsulta estamos proporcionando mais uma forma de acesso à saúde, diminuindo as barreiras para aqueles que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para se deslocar até centros urbanos maiores. Essa modalidade vem para agilizar o processo e oferecer um atendimento de qualidade e próximo de todos”, afirmou a secretária.

O serviço de teleconsulta já é uma prática consolidada em muitos países e se destaca como uma estratégia que visa ampliar o acesso à saúde. Para a realização da consulta remota, o paciente conta com o acompanhamento de um profissional de saúde local. A consulta é feita por vídeo, com o médico especialista à distância. Além disso, há um apoio técnico contínuo, incluindo capacitação e agendamento via Regulação Estadual, que é realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Uma das novidades do serviço é a presença de uma médica reumatologista que realiza as consultas diretamente da França. A teleconsulta também traz benefícios econômicos, como a redução de custos com transporte sanitário e o aumento da agilidade nos atendimentos, diminuindo o tempo de espera pelos serviços especializados.