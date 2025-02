Marataízes intensifica combate às arboviroses com novas ações

A Prefeitura de Marataízes reafirma seu compromisso com o bem-estar da população e anuncia novas medidas no combate às arboviroses, como Dengue, Zika e Chikungunya. As ações incluem o uso de tecnologias avançadas para o monitoramento e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças.

Nesta segunda-feira (24), a Vigilância Ambiental do município, em parceria com os superintendentes da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), recebeu a doação de 100 novas armadilhas de Ovitrampas. Esse reforço no programa já em andamento em Marataízes permitirá o monitoramento da cidade via satélite, garantindo um controle mais eficiente e ágil no combate ao mosquito transmissor das arboviroses.

Essas armadilhas são uma ferramenta estratégica para mapear as áreas com maior risco e facilitar o direcionamento das ações de prevenção e controle, além de otimizar os recursos disponíveis para proteger a população.

A Prefeitura de Marataízes reforça que o combate ao Aedes aegypti é um compromisso de todos. Cada cidadão deve atuar ativamente na prevenção, eliminando possíveis focos do mosquito em suas residências e quintais. A união e a conscientização da população são essenciais para evitar a proliferação e combater as doenças transmitidas.