Marataízes realiza 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

today20 de fevereiro de 2025 remove_red_eye62

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, participou na manhã desta quarta-feira, 19, da abertura da 2ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada no Centro de Convivência Renascer (CCR).

Participaram ainda da abertura o secretário municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Eduardo Bitencourt, a secretária-adjunta do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Augusta Isabel Scardua, o psicólogo da Semasht, Salomão Calheiros e a delegada da Mulher de Itapemirim, Daniela F. Albuquerque Lopes. Os dois últimos foram palestrantes da conferência.

Eduardo Bitencourt, em sua fala, fez um agradecimento público ao diretor do CCR, Josivan Brandão Mothé, e aos servidores do equipamento. O secretário também conheceu o artesanato feito por 25 idosas por meio de projetos apoiados pela Prefeitura.

“É muito gratificante ver esse belo trabalho sendo desenvolvido. Nossa missão é exatamente essa: dar mais qualidade de vida aos nossos idosos”, disse.

Já o prefeito, ovacionado pelos mais de 200 idosos presente, falou do carinho que tem pelos idosos de Marataízes. “Eu me sinto muito feliz quando venho aqui no CCR e recebo esse carinho de vocês. Agradeço ao secretário e aos servidores da Secretaria de Assistência Social pelo excelente trabalho realizado na gestão da pasta”, afirmou Toninho Bitencourt.

A conferência contou ainda com apresentações culturais realizadas pelos idosos atendidos pelo CCR e de grupos de trabalho que, no período da tarde debateram temas pertinentes à defesa dos direitos dessa faixa etária.

O evento municipal antecede a conferência estadual e a federal, sendo realizado a cada dois anos.