Marataízes registra óbito por dengue e reforça alerta à população

today3 de junho de 2026 remove_red_eye936

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes (Semus) confirmou, nesta quarta-feira (3), uma morte causada por dengue no município. A informação foi divulgada por meio de Nota Técnica Informativa emitida pela Vigilância Epidemiológica.

De acordo com a Secretaria, a vítima possuía comorbidades, condição que pode aumentar o risco de agravamento da doença. A identidade da pessoa não foi divulgada.

Em nota, a Semus reforçou que a dengue não deve ser tratada como uma enfermidade simples. Embora a maioria dos pacientes apresente evolução sem complicações, a doença pode se manifestar de forma grave e, em alguns casos, levar à morte, especialmente entre idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e pacientes que demoram a buscar atendimento médico após o surgimento dos sinais de alerta.

A Secretaria destacou ainda que os dados epidemiológicos mais recentes apontam uma tendência de redução no número de novos casos registrados no município. No entanto, o órgão alerta que ainda é cedo para confirmar a manutenção dessa queda nas próximas semanas.

Diante do cenário, a Semus reforça a importância da continuidade das ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além da necessidade de a população permanecer atenta aos sintomas da doença e procurar assistência médica ao primeiro sinal de agravamento.

As autoridades de saúde também orientam os moradores a eliminar possíveis criadouros do mosquito, evitando o acúmulo de água parada em recipientes, quintais e áreas abertas.

NOTA TÉCNICA INFORMATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa o registro de um óbito por dengue ocorrido no Município. A vítima possuía comorbidades preexistentes, condição que pode aumentar o risco de agravamento da doença.

Neste momento, é importante reforçar que a dengue não deve ser encarada como uma doença simples. Embora a maioria dos casos evolua sem complicações, a infecção pode causar formas graves e levar ao óbito, especialmente em pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes e indivíduos que não procuram assistência médica ao surgimento dos sinais de alarme.

Os dados epidemiológicos mais recentes indicam uma tendência de redução no número de novos casos registrados em Marataízes. Entretanto, ainda é cedo para afirmar que essa queda será mantida nas próximas semanas, motivo pelo qual a vigilância e as medidas de prevenção devem continuar sendo prioridade.

A diminuição observada até o momento é resultado, principalmente, do empenho da população na eliminação de recipientes que acumulam água e na manutenção dos quintais livres de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura também contribuem para esse resultado, mas o protagonismo da comunidade tem sido fundamental para a redução dos focos do vetor.

A Secretaria Municipal de Saúde agradece o engajamento da população e reforça a importância de manter os cuidados já adotados. A melhor forma de evitar novos casos, internações e óbitos continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito.

Em caso de febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele ou outros sintomas suspeitos, procure uma unidade de saúde e evite a automedicação.

Vigilância Epidemiológica de Marataízes

Secretaria Municipal de Saúde