Marcelle Bittar desfila com exclusividade para Marine Serre na Paris Fashion Week!

today10 de março de 2025 remove_red_eye96

A Semana de Moda de Paris segue trazendo momentos memoráveis, e o desfile da estilista Marine Serre foi um dos mais aguardados desta temporada. Conhecida por sua abordagem inovadora e sustentável, a designer francesa apresentou uma coleção que une tecnologia, upcycling e uma estética futurista.

Entre as modelos que cruzaram a passarela, o destaque ficou para a brasileira Marcelle Bittar. A top, que já desfilou para grandes grifes como Chanel, Dior e Valentino, brilhou ao interpretar com maestria as peças conceituais da estilista.

Marcelle Bittar, que desembarcou essa semana na capital francesa, vestiu um elegante conjunto de alfaiataria preta com blazer estruturado e calça de corte reto, realçado por detalhes dourados. As luvas de couro e a bolsa de mão adicionam um toque sofisticado e moderno, refletindo a estética refinada e minimalista de Marine Serre.

Marcelle Bittar com Maya Massafera.

fotos divulgação