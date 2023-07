Marcelo Falcão de volta com a participação de Toni Garrido na inédita “Refletir (Resista)”

A canção, que caminha para o segundo álbum solo do artista, é uma reflexão sobre a vida e nossas escolhas

Os fãs de Marcelo Falcão podem comemorar! Como o cantor mesmo diz, “está vindo mais uma pedrada!”. Em seu primeiro lançamento pela Virgin Music, dia 30 de junho (em todas as plataformas de streams), Falcão conta com a participação de Toni Garrido na inédita “Refletir (Resista)”. A faixa constrói uma narrativa que fala sobre o universo individual de cada um. Composta por Marcelo Falcão e Ademir Custódio, pai de Falcão, a música faz uma reflexão sobre a vida. “Refletir (Resista)” é o primeiro single nessa nova etapa de sua carreira que culminará no segundo álbum solo do artista, que traz as participações de Orochi, L7NNON e Cynthia Luz. Mais detalhes do disco serão divulgados em breve.

Gravado em São Paulo, com direção de Renata Meireles, o videoclipe é ambientado em um universo de espelhos que nos convida a fazer algumas reflexões… Que tudo passa muito rápido, que devemos viver o hoje como o melhor dia das nossas vidas e sempre nos colocarmos no lugar dos outros, antes de qualquer julgamento. Afinal, todos temos nosso “teto de vidro”.

Link https://youtu.be/q29OB5M4YGM- estreia 9 de julho

“Num mundo onde os valores parecem não fazer sentido, ainda mais depois dessa pandemia. Algo que era pra ser diferente (e era a nossa chance de evolução) depois de tudo que sofremos, mas ‘Refletir (Resista)’ coloca quem ouve num lugar melhor. Como minha própria educação familiar… eu insisto em reafirmar que valores humanos são fundamentais pra continuarmos nossa caminhada na fé. Com o respeito real, acima de tudo, e valores educacionais essenciais para um futuro melhor… Nunca devemos deixar de agradecer e não devemos nos julgar, pois não somos Deus. Não devemos falar sobre o que não sabemos e devemos resistir a tudo, principalmente o que nos foi prometido, e nunca, infelizmente, tivemos. Ao acordarmos, devemos ser como uma fênix e todo dia nos reinventarmos, pois assim buscaremos a verdadeira felicidade que começa dentro de nós mesmos”, disse Falcão.

Sobre o convite a Toni Garrido para essa parceria, o artista disse: “Além de amigos, temos historias bem parecidas, demos vozes às nossas bandas de origem, fomos os últimos a chegar, os baixistas das bandas são irmãos, têm estereótipos parecidos, mas com estilo musical completamente diferentes. Então, chegou a hora de matar a curiosidade de muita gente, inclusive a nossa, de como seria cantarmos juntos”.

Toni Garrido completou: “Entre as realizações da vida e da minha profissão, uma delas é poder andar perto dos meus ídolos… De certa forma, aconteceu isso agora nesse encontro com o Marcelo. Quando nos encontramos, foi mais uma oportunidade que a gente teve na vida de olhar de modo muito diferente, muito específico, muito especial e pessoal, porque quando a gente canta juntos são os 40 anos dele de música e 40 anos meus! Ao mesmo tempo e um pertinho do outro, já que tudo começou muito cedo (aos 15 anos), quando cantávamos em bandas paralelas irmãs. Isso é maravilhoso e significa muito, ainda mais agora que estamos em nosso melhor momento como homens, pais e intérpretes. Somos faróis um para outro”

Ouça e baixe aqui: https://virginmusicbr.lnk.to/Refletir-ResistaPR

Sobre Marcelo Falcão

A música está na vida de Marcelo Falcão desde muito cedo, quando ele ganhou um violão de seu pai. Nascido no Engenho Novo, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, chegou a estudar violão clássico no Instituto Villa- Lobos e violão flamenco na Casa de Espanha (Rio), quando leu o anúncio no jornal de uma banda que buscava por um vocalista.

Ao longo de 25 anos, Marcelo Falcão foi vocalista do grupo O Rappa, que pode ser incluído, sem favor algum, entre os três mais importantes do país de 1990 para cá. Durante a turnê de despedida da banda, ele foi acumulando ideias e esboços de canções em cerca de 650 arquivos de gravação. O resultado foi o álbum “Viver – Mais leve que o ar” (2019).

Usando sua arte para questionar barreiras e dogmas, em agosto de 2021 divulgou o projeto autoral “Em Busca da Luz“, com a proposta de trazer a poesia para a tecnologia imersiva, visando a inclusão social.

Nas pausas entre os álbuns e turnês d´O Rappa, Marcelo Falcão esteve à frente de projetos paralelos, como Falcão e os Locomotivos, grupo formado por amigos que se juntaram pra fazer um som; e o Jet Dub System, que faz versões para Jorge Ben Jor, Tim Maia, Bob Marley, no qual Falcão usa o pseudônimo Jet. Ele também comandou o programa Mofaia, na FM O Dia, dedicado à sua paixão por vinis. Em paralelo à música, Marcelo Falcão desenvolveu sua própria marca de roupas, a Jonny Size, que reflete o seu estilo de vida e patrocina músicos e esportistas brasileiros.