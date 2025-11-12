Maria Eduarda, a “Japinha do CV”, reaparece e nega boatos sobre sua morte

Jovem publicou vídeo nas redes sociais para desmentir rumores que circularam após megaoperação policial

Maria Eduarda, conhecida nas redes sociais pelos apelidos “Japinha do CV” e “Penélope”, reapareceu nesta terça-feira (11) para negar os boatos de que teria sido morta durante uma operação policial.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a jovem afirmou estar viva e classificou as informações sobre sua suposta execução como “mentiras criadas pela internet”.

“Como muita gente viu, estão dizendo que eu morri. Mas estou aqui, viva. Isso tudo foi criado pela internet. Em nenhum momento eu ou minha família confirmamos nada disso”, declarou.

Durante a gravação, Maria Eduarda também comentou sobre o apelido que a tornou conhecida e rebateu as informações que a ligavam a uma facção criminosa.

“Essa história da Japinha foi inventada. Nem eu, nem a outra menina que mostraram, somos essa pessoa. Foi um personagem criado pela mídia”, afirmou.

A jovem disse ainda que não possui mais envolvimento com o crime e que está focada em reconstruir sua vida.

“Tenho minha vida, minha história. Coisas que vivi ficaram no passado e não fazem mais parte de quem eu sou hoje”, completou.

A reaparição de Maria Eduarda rapidamente repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões. Enquanto parte do público celebrou o retorno da jovem e seu desejo de recomeçar, outros questionaram as contradições e as versões apresentadas sobre seu passado.