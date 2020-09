Marqueteiro do “gesto da mudança” agora é Bruno Lamas

today21 de setembro de 2020 remove_red_eye40

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) definiu quem assinará o marketing e a propaganda eleitoral da sua campanha à Prefeitura da Serra. Será o renomado marqueteiro alagoano e consultor político Jorge Oliveira.

Jorge Arapiraca, como é popularmente conhecido no mercado político, é responsável pela campanha vitoriosa de Luciano Rezende (Cidadania), em 2012, à Prefeitura de Vitória, quando criou o famoso “gesto da mudança” e o jingle “Muda Vitória”, que não saiu da cabeça dos eleitores.

No Estado, ele também assinou a campanha de Paulo Hartung (sem partido) ao Palácio Anchieta, a do “abrace o Paulo”, em 2014. O marqueteiro está no Espírito Santo desde a última quarta-feira e tem percorrido o município da Serra ao lado do candidato do partido do governador Renato Casagrande (PSB).

“Recebi um convite do Bruno Lamas, candidato à Prefeitura da Serra. Analisei o perfil dele, vi a sua capacidade de trabalho, a sua estrutura familiar e topei o desafio. Eu gosto de pegar candidato que tem uma trajetória política conhecida na cidade e que seja fundamentalmente ficha limpa. Bruno é um autêntico ficha limpa, tem uma família muito unida, saudável. Na casa dele, todos andam juntos numa união muito fraternal. Achei isso maravilhoso”, destacou Jorge Arapiraca.

O escritor, jornalista e cineasta também frisou a importância da vice-prefeita Márcia Lamas (PSB), mãe de Bruno, na atual gestão do prefeito Audifax Barcelos (Rede).

“Como vice-prefeita e, principalmente, na área da educação, a Márcia teve participação especial na boa avaliação da atual gestão. Na Serra, há um governo construído a quatro mãos. Márcia teve uma mão gigante no sucesso da atual administração”, afirmou.

E complementou: “Espero ter a sorte e a competência de fazer um bom jingle e uma boa marca e aliar isso ao belo trabalho que a família já faz na Serra. Se conseguir isso, tenho a impressão que vamos ter êxito.”

Arapiraca é autor do livro: “Campanha Política – Como Ganhar uma Eleição, Regras e Dicas”, lançado em 2006 e reeditado, onde pela primeira vez um profissional de marketing abre os segredos de uma campanha política sem rodeios nem truques.