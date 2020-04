Mil cestas básicas e kits de higiene serão distribuídos em Piúma

today22 de abril de 2020 remove_red_eye381

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e com aval do Conselho Municipal de Assistência Social, irá distribuir a partir de amanhã (23), mil cestas básicas para as famílias carentes da cidade. Essa quantidade será entregue em caráter emergencial, devido ao Coronavírus.

De acordo com a Secretaria, para poder receber estas cestas, as famílias devem seguir alguns critérios, tais como estar cadastradas nos programas de transferência de renda, como o CadÚnico e que estão abaixo da linha da pobreza.

Outros critérios de apoio às famílias também foram definidos. Por exemplo, famílias que tem idosos, crianças e pessoas com deficiências, em que a renda é inferior a 1/4 do salário mínimo. Outras avaliações serão analisadas pelos assistentes sociais do município. Para evitar aglomeração, as cestas básicas serão entregues nas residências das pessoas cadastradas, através de equipes com carros e diante de assistentes sociais efetivos de Piúma.

“Isso demonstra lisura em todo o processo. Estamos tendo o máximo de cuidado para que funcionários, que por ventura venham ser candidatos a vereadores, não participem do processo de distribuição. É um ano político e temos que dissociar, porque essa cesta é em decorrência do Covid-19”, explicou a secretária Valquíria Silva.

Além das cestas básicas também serão entregues 1.000 kits de higiene para que as famílias possam se proteger do vírus. Nele haverá creme dental, sabonete, álcool 70%, água sanitária, desinfetante, sabão em pó e em barra, detergente e papel higiênico.

Foto ilustrativa