Militares da 10ª Cia Independente apreendem entorpecentes em Piúma

today28 de abril de 2020 remove_red_eye20

Na madrugada de segunda-feira (27), durante um atendimento de ocorrência rotineira através de acionamento do CIODES SUL, a equipe de serviço do 2º Pelotão em Piúma se deslocou até o bairro Jardim Maily, para verificar possível disparo de arma de fogo em via pública, contudo, com a sagacidade e tirocínio policial dos militares a ocorrência evoluiu para uma grande apreensão de entorpecente.



Chegando no local da ocorrência os militares perceberam que o indivíduo suspeito dos disparos de arma de fogo em via pública havia fugido, porém, durante o desenrolar do atendimento foi localizada uma grande quantidade de crack, além de pasta base de cocaína e material para embalar o entorpecente para comercialização e uma balança de precisão.

Os materiais apreendidos foram entregues na 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.