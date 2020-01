Moradores de Castelo vão contar com tratamento por hemodiálise na Santa Casa do município

Pacientes com doença renal crônica de Castelo poderão fazer tratamento em um centro de atendimento mais perto de casa, em vez de terem de se deslocar a Cachoeiro de Itapemirim.

É que a senadora Rose de Freitas (PODE-ES), em parceria com o Ministério da Saúde, direcionou recursos para a compra de cinco aparelhos de hemodiálise em favor da Santa Casa de Castelo – filial da Santa Casa de Cachoeiro, mas que não tinha essa tecnologia até então.

A unidade da “Princesa do Sul” também receberá novos equipamentos, como aparelhos de raio-X, num investimento total de R$ 2,2 milhões para os dois centros médicos.

O superintendente da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, Padre Evaldo, explica que o setor de hemodiálise na unidade é referência no Sul do Espírito Santo. E, com a emenda da senadora Rose, o hospital vai conseguir ampliar o serviço para a filial de Castelo, com a mesma qualidade de atendimento. Serão R$ 325 mil para a compra dos equipamentos de hemodiálise.

“Os moradores dos municípios vizinhos não vão mais precisar se deslocar até Cachoeiro para fazer esse tratamento. É uma conquista não só da Santa Casa, mas também de todos os pacientes que dependem da hemodiálise para viver. E isso será possível também com a ajuda da senadora Rose de Freitas, que tem sido uma grande parceira da nossa instituição no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas que precisam do nosso atendimento”, destacou Padre Evaldo.

A hemodiálise é um procedimento de filtragem do sangue por meio de uma máquina que substitui o trabalho de um rim. Portadores de doença renal crônica devem passar por sessões semanais que levam horas.

Novos equipamentos

A Santa Casa de Cachoeiro vai adquirir dois aparelhos de raio-X móveis e um fixo digital (R$ 730 mil), duas mesas cirúrgicas elétricas (R$ 110 mil), um arco cirúrgico (R$ 703 mil), um aparelho de anestesia com monitor (R$ 175 mil) e três centrífugas laboratoriais (R$ 14,4 mil).

A unidade também vai receber equipamentos para o tratamento e acompanhamento de pacientes cardíacos: serão dois monitores multiparâmetros (R$ 49,6 mil), seis eletrocardiógrafos (R$ 51 mil) e dois cardioversores (R$ 42 mil).

Climatização

A equipe da unidade de Cachoeiro também comemorou a instalação do ar condicionado no final de dezembro. Todas as enfermarias do SUS foram climatizadas, garantindo mais conforto para o tratamento dos pacientes. O recurso de R$ 600 mil para a climatização foi destinado pela senadora Rose.

“A enfermaria está ótima. Os doentes estão bem cuidados. Nós temos muito que agradecer à senadora por tudo que tem nos ajudado aqui na Santa Casa”, disse Irmã Otília, em um vídeo de agradecimento à senadora.