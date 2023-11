Mostra de teatro será realizada em Anchieta neste mês de novembro

O Grupo de Teatro Rerigtiba vai realizar de 25 de novembro a 3 de dezembro a Mostra de Teatro Cidade de Anchieta em sua 7ª edição.

Os espetáculos que vão compor a Mostra fazem parte do repertório e acervo de peças teatrais do Grupo Rerigtiba, como também espetáculos de companhias capixabas.

Serão 9 dias de evento com todas as atividades oferecidas de forma gratuitas para públicos de todas as idades, conforme a faixa etária de cada apresentação.

A Mostra tem como objetivo democratizar o acesso as artes cênicas oferecendo uma programação variada de espetáculos com vários gêneros e linguagens estéticas, proporcionando ao público ter a chance de conhecer novas formas de expressão teatral, apreciar diferentes linguagens, se emocionar e se divertir com histórias que encantam e trazem também reflexão.

Por fim, a Mostra de Teatro é uma oportunidade de fortalecer a cultura local, valorizar os artistas da região e incentivar a formação de plateias.

Todas as apresentações serão no Espaço Cultural Rerigtiba, (sede do grupo) e é necessário ligar para confirmar presença e reservar lugar, devido a capacidade reduzida do local. (28)98811-8468.

A Mostra de Teatro Cidade de Anchieta é uma realização do Grupo de Teatro Rerigtiba, companhia anchietense que neste ano de 2023 completou 3 décadas de existência desenvolvendo uma ampla gama de atividades que incluem produções teatrais, oficinas, cursos e exibições de filmes. A entidade tem trabalhado para promoção das artes cênicas e para fomentar a cena cultural na região.

Na abertura do evento terá uma exposição de máscaras teatrais confeccionadas na antiga técnica italiana da cartapesta que fazem parte do acervo pessoal da artista Telma Amaral.

São máscaras Larvárias, Neutras, Gregas, da commédia dell’arte, máscaras venezianas e máscaras artísticas que trazem em sua pintura motivos primitivos e rupestres.

Programação

Dia 25/11

Abertura da Exposição de Máscaras Teatrais: artista Telma Amaral

Horário: 18:30h

Espetáculo: Janelas

Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Horário: 19h

Dia 26/11

Espetáculo Janelas (foto Telma Amaral).

Espetáculo: Janelas

Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Horário: 19h

Dia 27/11

Espetáculo Era Solo que me faltava (foto Ademir Rosa Ribeiro).

Espetáculo: Era Solo que me faltava

Com LaCarta Circo Teatro (vitória)

Horário: 13:30h

Workshop de maquiagem Artística

Instrutor: Mimo Vasco

Horário: 18 às 22h

Dia 28/11

Espetáculo: O Circo Faz de Conta.

Espetáculo: O Circo Faz de Conta

Com o Coletivo Guaçuí em Cena (Guaçuí)

Horário: 13:30h

Oficina de teatro de rua e improvisação

Instrutor: Caio Pereira e Carlos Ola

Horário: 15 às 18h

Dia 29/11

Espetáculo: O Rei de Quase Tudo

Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Horário: 13:30h

Dia 30/11

Espetáculo: Cadê Mafalda?

Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Horário: 13:30h

Dia 01/12

Espetáculo: Cadê Mafalda?

Com o Grupo Rerigtiba (Anchieta)

Horário: 13:30h

Dia 02/12

Espetáculo: A Culpa

Com o Grupo Anônimos de Teatro (Cachoeiro)

Horário: 19h

Dia 03/12

Oficina: interpretação e jogos teatrais

Instrutor: Bruno Meneguelli

Horário: 14 às 18h