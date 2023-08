Motorista bebado invade contramão e bate de frente com caminhão, vídeos

Um motorista aparentemente bêbado provocou um acidente na manhã do domingo, 30, no Km 948 da BR 174, no Amazonas, em Manaus. Ele estava dirigindo em zigue-zague e acabou invadindo a contramão e bateu de frente com um caminhão que seguia na outra pista.

As imagens do flagrante foram divulgadas nas redes sociais pelo passageiro do veículo que seguia atrás.

O condutor do carro foi levado para o Hospital de Presidente Figueiredo e depois encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por crime de dirigir sob influência de álcool.