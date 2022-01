MPEs geraram cerca de 80% dos empregos em novembro

Setor de Serviços e Comércio são os que mais empregam entre os pequenos negócios.

O Espírito Santo segue sendo, proporcionalmente, o líder na geração de empregos entre os estados do Sudeste, quando observados os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) referente ao acumulado de janeiro a novembro de 2021.

Neste mesmo período, as Micro e Pequenas Empresas (MPES) capixabas empregaram mais do que demitiram, gerando um saldo positivo de 47.593 empregos. O salto total, envolvendo ainda as Médias e Grandes Empresas (MGE) e também a Administração Pública, chegou a 57.027 empregos gerados.

Já na comparação dos saldos apenas de novembro, as MPES foram responsáveis pela geração de quase 80% dos empregos, com um saldo de 6.808 postos de trabalho.

“As micro e pequenas empresas capixabas têm se destacado com a forma como estão lidando com a pandemia. Mesmo em momentos de crise mais severa elas mantiveram a geração de empregos e posicionaram o Espírito Santo como o estado que proporcionalmente mais gerou empregos no Sudeste. Isso demonstra a força das MPEs para a economia capixaba”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

Os setores de Serviço e Comércio são os que mais empregam entre os pequenos negócios. Se observado o período de janeiro a novembro de 2021, juntos os setores geraram um saldo positivo de 33.445, ou seja, 70% dos empregos, com um destaque maior para o setor de Serviços, que acumulou um saldo superior a 20 mil postos de trabalho gerados.

Já no comparativo de novembro, o setor de Serviços, com saldo de 2.717, perdeu posição para o Comércio, que gerou 2.758 empregos. Na sequência, vem os setores de Indústria de Transformação (751) e Construção (496), Serviço de Indústrias de Utilidade Pública (82), Extrativa Mineral (25) e por fim, o único com saldo mensal negativo, a Agropecuária (−21).