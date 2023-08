Muitos shows musicais na programação para este fim de semana

today4 de agosto de 2023 remove_red_eye72

O primeiro fim de semana de agosto está começando e pelo Estado acontecem muitas opções de lazer. Que tal aproveitar o sábado (05) e o domingo (06) para conhecer alguma região do Espírito Santo e ainda saborear iguarias locais ao som de boa música?

A Secretaria do Turismo (Setur) separou uma lista com as programações que estão imperdíveis. Confira:

Feira Regional da Carne de Sol Doce Terra Morena

Quando: 04 a 06 de agosto de 2023

Onde: Parque de Exposição da Cidade de Montanha

Que tal reservar um fim de semana para passear pelo Espírito Santo? O destino é Montanha, a capital capixaba da carne de sol, localizada no norte do Estado. O objetivo é saborear e conhecer a famosa iguaria da Região Turística Doce Terra Morena. Para isso, a primeira edição da Feira Regional da Carne de Sol Doce Terra Morena (Fesol) acontece no Parque de Exposição da cidade com entrada gratuita.

Os visitantes vão poder experimentar as delícias que serão servidas no evento, como coxinha de carne de sol, pastel de carne de sol, hambúrguer de carne de sol, pão de alho de carne de sol, estrogonofe de carne, churrasco de carne de sol, purê de carne de sol na moranga, entre outros pratos. Os valores podem ser encontrados a partir de R$5.

Mais informações: https://montanha.es.gov.br/

Confira a programação

Sexta-feira (04/08)

18h – Abertura

18h30 – Apresentação de quadrilha com o grupo Alegria de Viver

19h30 – Apresentação de dança com alunas da Casa dos Projetos

20h – Show com Marcos Tybel

Sábado (05/08)

12h – Show com “Os Amigos”

14h – Apresentação de “Dança da Peneira” com o Grupo Alegria de Viver

15h – Show com Mazinho do Teclados

17h – Apresentação de dança com alunas da Casa dos Projetos

18h – Apresentação de quadrilha com alunos da Casa Terezinha Zonfrilli

19h – Apresentação de dança da Cyza Cia de Dança

19h20 – Show com Neto Queiroz

Domingo (06/08)

11h – Show com Rick Paredão

13h – Apresentação de dança da Cyza Cia de Dança

13h20 – Apresentação de Ballet com alunas da Casa dos Projetos

14h – Show com Lando Lisboa

Feira Arte e Sabor

Quando: 05 de agosto de 2023

Onde: na Praça do Ginásio de Esportes em Iúna

A prefeitura de Iúna vai realizar mais uma edição da Feira Arte e Sabor, neste sábado (05), na Praça do Ginásio de Esportes, a partir das 18 horas. A Feira contará com expositores de comidas, doces, bebidas e artesanatos, além de música ao vivo com Paula e Lavínia. O objetivo da Feira Arte e Sabor é valorizar os empreendimentos locais e contribuir para o desenvolvimento do município.

Mais informações: https://iuna.es.gov.br/

Festa do Morango

Quando: 04 a 06 de agosto de 2023

Onde: Centro de Eventos Morangão, em Domingos Martins

Não vai faltar torta para quem participar da 33ª Festa do Morango, que será realizada entre esta sexta-feira (04) e domingo (06), em Pedra Azul, no município de Domingos Martins. De acordo com a organização do evento, mais de 30 mil fatias de torta de morango deverão ser comercializadas nos três dias do evento.

Mais informações: https://montanhascapixabas.org.br/eventos/

Programação da Festa do Morango 2023

Sexta-feira (04/08)

18h30 – Abertura dos portões

19h – Abertura da 33° Festa do Morango

19h30 – Show com Irmãos Valle

20h – Desfile para eleição da Rainha e Princesas da 33° Festa do Morango

23h – Show com Os Carreteiros

02h – Fechamento dos portões

Sábado (05/08)

10h – Abertura dos portões

11h – Almoço típico

11h30 – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de dança Rheinland

14h – Apresentação banda cultural Martinense

15h – Corte da torta gigante

15h30 – Apresentação com a banda Xiru do Sul

17h – Pausa técnica

19h – Reabertura dos Portões

20h – Show com Clube Big Beatles

23h – Show com Filipe Fantin

01h – Show com Som e Cia Produções Musicais

02h – Fechamento dos portões e encerramento da bilheteria

Domingo (06/08)

08h – Missa na Igreja Matriz

09h – Abertura dos portões

10h – Moda de viola com Marcos Brusco

11h – Almoço típico

11h30 – Apresentação do grupo de dança Berdfreunde

12h – Show com Leandro Bellumat

13h30 – Apresentação do grupo de danças Blumen der Erde Volkstanzgruppe

14h – Corte da torta gigante

14h30 – Apresentação do grupo de danças Pietra Azurra

15h30 – Show com Eder de Oliveira

19h – Encerramento da festa

Festival Nacional de Música de Colatina – Festcol

Quando: 04 a 06 de agosto de 2023

Onde: Área de Eventos da Avenida Beira-Rio

O evento chega à 17ª edição em Colatina, com uma programação diversificada e difundindo novos talentos do cenário musical de todo o País. Serão aceitas músicas inéditas e cada compositor pode concorrer com até duas composições, porém apenas uma poderá ser classificada para a apresentação da semifinal. Os competidores disputam premiação de até R$8 mil.

Mais informações: https://colatina.es.gov.br/

Confira a programação

Quinta-feira (03/08)

Festival às 20 horas e Show com Carlinhos Rocha às 22 horas

Sexta-feira (04/08)

Festival às 20 horas e Show com Via Marte às 22 horas

Sábado (05/08)

Final do Festival às 20 horas e Show com Tremendões às 22 horas

Domingo (06/08)

Show com Renato Teixeira (foto) às 20 horas