Mulher mastiga curativo ao comer esfiha de delivery

today18 de fevereiro de 2025 remove_red_eye73

Uma mulher de Sorocaba, interior de São Paulo, se surprendeu no jantar do último sábado, 15, após pedir esfihas de queijo por delivery em uma rede de restaurantes do grupo Habib’s.

Depois de já ter comido várias esfihas, Alessandra Mas enquanto mastigava sentiu uma textura diferente no recheio de uma delas e, ao cuspir, ela encontrou um curativo.

Em entrevista ao G1, Alessandra contou que “estava comendo sem talheres, segurando ela na mão apenas. Já havia comido metade da esfiha, quando dei mais uma mordida e, ao mastigar, senti que parte do pedaço que estava na boca parecia mais denso e de difícil mastigação. Pensei que fosse a borda da esfiha, mastiguei mais um pouco, até que tive a impressão de um material estranho estar na minha boca”, relembra.

Ela ainda completa, “cuspi na minha mão pensando se tratar então de um pedaço de papelão. Quando menos espero, me dou conta de que se tratava de um Band-aid no meio da esfiha mastigada que cuspi”, completa.

O curativo estava dobrado, segundo a moradora, o que a levou a supor que ele possa ter sido usado em um dedo e acidentalmente caído no alimento durante o preparo.

“A sensação de nojo é indescritível. Pensar que aquilo ali estava no ferimento de alguém e provavelmente haveria sangue ou outra secreção do ferimento ao qual ele cobria, e eu mastiguei”, desabafa.

O Habibs informou ao G1 que o valor do pedido feito pelo namorado de Alessandra foi estornado e que contatou a mulher para ouví-la e oferecer um “voucher cortesia para que ela possa ter uma nova experiência no restaurante da marca”.

E completou: “O Grupo Habib’s preza pela qualidade de seus produtos e pela excelência na experiência dos clientes […] Reiteramos que a transparência e o relacionamento com os nossos clientes são condutas inegociáveis para nós”, completou.

fonte G1